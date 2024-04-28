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Tunceli'de Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hayvanlarını otlatan bir kişi, ayının saldırısına uğradı. Bacağı ve kolundan yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayının saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Boğalı köyünde hayvanlarını otlatan E.K.'ye ayı saldırdı. Şahıs bacağı ve kolundan yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs, tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Pülümür Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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