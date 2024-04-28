Tunceli'de Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayının saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Boğalı köyünde hayvanlarını otlatan E.K.'ye ayı saldırdı. Şahıs bacağı ve kolundan yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs, tedavi altına alındı. - TUNCELİ