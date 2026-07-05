Haberler

Tunceli'de yaralanan kadın ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Tunceli'de yaralanan kadın ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba kırsalında düşerek ayağından yaralanan kadın, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, doğa yürüyüşleri ve inanç merkezi ziyaretlerinde dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba kırsalında ayağından yaralanan kadın, UMKE'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzgün Baba kırsalında bir kadın vatandaşın düşerek ayağından yaralandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yaralıya ulaşan UMKE ekipleri, olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yetkililer, yaz mevsiminde artan doğa yürüyüşleri, mantar toplama faaliyetleri ve inanç merkezlerine yapılan ziyaretler nedeniyle vatandaşları uyardı. Engebeli ve kırsal alanlarda yürüyüş yapılırken dikkatli olunması, uygun ekipman kullanılması, mümkün olduğunca tek başına hareket edilmemesi ve arazi şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca sıcak havalarda özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmamaları, yeterli su tüketmeleri, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve ilaçlarını düzenli kullanmalarının sağlık açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sinan Burhan'dan Atatürk Orman Çiftliği tartışmasında İnönü ve Bomonti Çıkışı

Canlı Yayında AOÇ Polemiği! Sinan Burhan'dan İnönü ve Bomonti Çıkışı
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Okkalı bir zam daha geliyor
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor