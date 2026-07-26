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Tunceli'de otomobil uçurumdan nehre yuvarlandı: 2 yaralı

Tunceli'de otomobil uçurumdan nehre yuvarlandı: 2 yaralı
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Tunceli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan taklalar atarak Munzur Nehri’ne yuvarlandı.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan taklalar atarak Munzur Nehri'ne yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık kara yolunun 2'nci kilometresi Kemerbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ormanlık alanda yaklaşık 60 metre taklalar atarak Munzur Nehri'ne yuvarlandı. Kazada araçta bulunan E.Z.S. (27) otomobilden atlayarak yaralanırken, sürücü H.Ö. (42) ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşların da seferber olmasıyla karşı kıyıda ilk müdahalesi yapılan kadın önce sedyeyle kıyıya taşındı, buradan botlarla karşı tarafa ulaştırıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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