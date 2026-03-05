Haberler

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. 23 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Uzunçayır Baraj Gölü'ne uçtu, sürücü yaralandı.

Kaza, Tunceli Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GDA 224 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mameki Köprüsü'nden yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan 23 yaşındaki sürücü A.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım