Tunceli'de Anneanne ve Torununun Ölümü: İhmal İddiaları Artıyor

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Tunceli'de bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anneanne ve torunu yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili karayolunda önlem alınmadığı iddiaları gündeme geldi. Yerel yetkililer, yolun tehlikeli virajı ve eksik levhalar konusunda defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği yolda ihmal iddiası

TUNCELİ - Tunceli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anneanne ve torunu hayatını kaybederken, kazayla ilgili ihmal olduğu iddia edildi.

Tunceli ile Çemişgezek ilçesi arasındaki karayolunun Payamdüzü Köyü Hoşirik mevkiinde 6 Haziran günü bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi ağır yaralanmıştı. Elazığ'a kaldırılan yaralılardan 70 yaşındaki anneanne Refiye Karakaş ile 10 yaşındaki torunu Tuna Metin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Anneanne ve torun, memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde son yolculuklarına uğurlanırken kazanın olduğu karayolunda yeterli önlem alınmadığı iddiaları gündeme geldi.

"Defalarca söylememize rağmen burada ışıklı tabela gibi önlemler alınmadı"

Yeni yol yapım çalışmalarının devam ettiği karayolunda yeterince levha olmadığı, son derece geniş olan yolun bir anda 90 derecelik keskin bir viraja bağlandığını belirten İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Demir, defalarca karayolları ve müteahhit firmayı uyarmalarına rağmen herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Son iki yılda aynı noktada çok sayıda kaza meydana geldiğini belirten Demir, "Defalarca söylememize rağmen burada ışıklı tabela gibi önlemler alınmadı. Yol bir yere kadar E-5 gibi ancak sonrasında 90 derecelik keskin bir virajla karşılaşılıyor. Yerli insanlar yolu biliyor ancak yabancı insanlar nereden bilecek" dedi.

Kaza yollarında çarpışma ya da hata sonucu kazalar olabileceğini dile getiren Demir, "Bu resmen bir tuzaktır, cinayettir. Çanakkale'den tatile gelen bir aile Pertek feribotu kalabalık olduğu için buradan gitmek istemiş. Kaza günü yetkililer sorduğunda 'kesin bu noktada olmuştur' diye düşündüm. Geldiğimde de kaza bu noktada olmuştu. Yaralıları jandarmayla birlikte çıkardık, sonra sağlık ekipleri geldi. Durumları ağırdı. Anneanne ve torunu hayatını kaybetmiş çok üzüldük. Son bir buçuk iki yılda burada 20 kaza meydana geldi. Yetkililerden rica ediyorum lütfen başka kimse ölmesin. Buranın insanları biliyor ama yabancı insanlar bu virajı bilemez. Aşağıdaki taşları dahi kaldırmadılar. Taşlar olmasaydı belki araç takla atıp orada duracaktı" diye konuştu.

(ET-CK-NSO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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