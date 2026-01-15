Tunceli'de AFAD'dan peş peşe iki kurtarma operasyonu: 12 yaşındaki çocuk ve yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'de sarp arazi yapısı ve ulaşımı güç mezralarda görev yapan AFAD ekipleri, aynı gün içerisinde peş peşe iki acil vakaya müdahale etti.

4x4 arazi aracıyla beldelerden alınan 12 yaşındaki çocuk ve 70 yaşındaki vatandaş hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'de AFAD ve sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen bir kurtarma operasyonunu tamamladıktan hemen sonra ikinci vakaya yönelerek, 12 yaşındaki çocuk ve 70 yaşındaki vatandaşı hastaneye ulaştırdı. İlk ihbar, Pertek ilçesine bağlı Göztepe mezrasından geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 12 yaşındaki bir çocuğun yüksek ateş, baş dönmesi ve kusma şikayeti yaşadığı ihbarı geldi. Bölgenin zorlu arazi şartları göz önünde bulundurularak Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki 4 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, tam donanımlı 4x4 arazi aracıyla hızla mezraya sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleriyle koordinasyon içinde hareket eden ekipler, mezraya ulaşarak, hasta çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuk, AFAD ekiplerince güvenli bir noktada sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.

AFAD ekibi, bu müdahalenin hemen ardından merkeze bağlı Huzan mezrasından gelen ikinci ihbar üzerine yeniden yola çıktı. Yüksek tansiyon şikayetiyle fenalaşan 70 yaşındaki bir vatandaş için bölgeye yönlendirilen ekip, yol ve hava şartlarının güçlüğüne rağmen kısa sürede mezraya ulaştı. Mezrada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, AFAD ekiplerince 4x4 arazi aracıyla güvenli bir noktaya taşınarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Her iki hasta da sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, AFAD ekiplerinin zorlu coğrafyada koordineli çalışması bir kez daha takdir topladı. - TUNCELİ