Tunceli Valiliği'den deprem açıklaması: 'Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'

Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde depremin ardından valilikten yapılan açıklamada, saha taramalarında şuana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmadı ve ilgili kurumlara herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında merkez üssü Pülümür İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şuana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimiz 7/24 halkımızın hizmetindedir" denildi. - TUNCELİ