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Tunceli'de 3 Bin Yıllık Sitede İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Tunceli'de 3 Bin Yıllık Sitede İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı
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Tunceli merkez ilçe Çemçeli köyü Örtülü mezrasında 3 bin yıllık antik yerleşim alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektörler ve kazı aletleri bulunuyor.

Tunceli'de 3 kişi, 3 bin yıllık sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada yakalandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe Çemçeli köyü Örtülü mezrasında bulunan ve 3 bin yıllık antik yerleşim alanı olan Rabat 1'inci derece sit alanında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şahıs 5 Şubat'ta suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte suçta kullandıkları 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet el dedektörü, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet çekiç, 1 adet el feneri, 1 çift iş eldiveni ile birlikte ele geçirildi. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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