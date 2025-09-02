Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu Aydın İl Jandarma Komutanı Oldu

Aydın İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, görevine başlarken ilk ziyaretini Vali Yakup Canbolat'a gerçekleştirdi. Çarıkçıoğlu, Aydın'ın güvenliği için jandarma teşkilatının önemine vurgu yaparak başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı General ve Albaylar Kararnamesi ile Aydın'da görev değişimi yaşandı. Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, tuğgeneralliğe terfi ederek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı. Aldemir'in yerine ise Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu getirildi.

Yeni İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, 1 Eylül itibariyle görevine başladı. Çarıkçıoğlu, ilk ziyaretini Aydın Valisi Yakup Canbolat'a gerçekleştirdi. Vali Canbolat, Aydın'ın güvenliği ve asayişi için jandarma teşkilatının önemine vurgu yaparak kendisine başarılar diledi. - AYDIN

