Edirne'de pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gizem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, yaşıtı tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Özdemir için Bademlik Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Özdemir'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Özdemir'in cenazesi kılınan namazın ardından dualar eşliğinde Bademlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın geçmişi

Menzilahir Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında duygusal ilişki bulunduğu öne sürülen 14 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin tüfekle ateş ettiği iddia edildi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - EDİRNE

