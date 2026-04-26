Trump'ın katıldığı etkinliğe yönelik saldırı anı ve sonrasına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla Washington'daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği etkinliğine yönelik silahlı saldırı kaosa neden oldu. Büyük bir paniğe yol açan saldırı ve sonrasında yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırganın hızla koşarak güvenlik noktasındaki bir Gizli Servis personeline ateş ettiği ve çok geçmeden etkisiz hale getirildiği görüldü. Saldırı sonrasında yaşanan panik anları da an be an kameralara yansırken, Trump ve beraberindeki kabine üyelerinin hızla güvenlik çemberine alınması ve olay yerinden tahliye edilmesi dikkat çekti.

Yemeğe katılanlar arasında, 10 Eylül'de bir açık hava etkinliğinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk de yer alırken, Kirk'ün güvenlik güçleri eşliğinde ağlayarak 'Eve gitmek istiyorum' dediği görüldü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı