Haberler

Çanakkale'de Assos-Troya tünellerinde araç yangını

Çanakkale'de Assos-Troya tünellerinde araç yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos-Troya tünelinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı. Tünel kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos-Troya tünelinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Troya Tüneli kısa süreli trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Yangın dün gece saat 22.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde meydana geldi. Küçükkuyu istikametinden Ayvacık istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 10 ACU 903 plakalı otomobil henüz belli olmayan bir nedenle alev aldı. Sürücü, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tüneldeki trafik akışını durdururken, itfaiyenin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonrası tünel, yoğun dumanın etkisini yitirmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' yazılı posteri asıldı

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken poster! Üzerinde yazanlar manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi