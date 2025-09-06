Haberler

Trenin Hafif Ticari Araca Çarpması Sonucu 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte yaşanan kazada, bir yük treni hafif ticari araca çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Muradiye Mahallesi'ni Kazımdirik-Turan Mahallesi'ne bağlayan hemzemin geçitte yaşandı. İddiaya göre; P.K. idaresindeki 59 AFJ 066 plakalı hafif ticari araca, geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, sürücü P.K. ise elinden yaralandı. Yaralı sürücü, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
