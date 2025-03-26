Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Yaşlı Bisikletli Defnedildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı 75 yaşındaki Mehmet Çayır, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi öğle namazı sonrası toprağa verildi.
Trenin çarptığı yaşlı bisikletli hayatını kaybetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan tren kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Mehmet Çayır, hastanede 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 13 Mart Perşembe günü öğlen saat 13.10'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçitte meydana gelmiş, bisikletiyle hemzemin geçitten geçmek isteyen Mehmet Çayır adlı yaşlı adama tren çarpmıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, 13 gündür Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Mehmet Çayır'ın cenazesi öğle namazını müteakip Eski Fatih Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa