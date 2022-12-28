Tramvayı adeta sirke çevirdiler... Cambaz gibi demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandılar
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Tramvayı adeta sirke çevirdiler.
Tramvayı adeta sirke çevirdiler... Cambaz gibi demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandılar
Çocukların tramvaydaki tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da tramvayda yolculuk yapan bir grup çocuğun sirk gösterini aratmayan hareketleri yürekleri ağza getirdi.
İstanbul'da Kabataş - Bağcılar tramvay hattında seyahat eden bir grup çocuk tramvay içerisinde bulunan demirlerin üzerine çıkıp, camlara tırmandı. Çocukların cambaz gibi demirler üzerinde yer çekimine meydan okudukları tehlikeli oyun tramvaydaki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa