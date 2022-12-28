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Tramvayı adeta sirke çevirdiler... Cambaz gibi demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandılar

3. Sayfa Haberleri

Tramvayı adeta sirke çevirdiler.

Tramvayı adeta sirke çevirdiler... Cambaz gibi demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandılar

Çocukların tramvaydaki tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da tramvayda yolculuk yapan bir grup çocuğun sirk gösterini aratmayan hareketleri yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da Kabataş - Bağcılar tramvay hattında seyahat eden bir grup çocuk tramvay içerisinde bulunan demirlerin üzerine çıkıp, camlara tırmandı. Çocukların cambaz gibi demirler üzerinde yer çekimine meydan okudukları tehlikeli oyun tramvaydaki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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