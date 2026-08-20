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Antalya'da tramvayda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da tramvayda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya’da tramvayda bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da tramvayda bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde, Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halinde bulunan tramvayda bir kişinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu olayın şüphelileri olduğu belirlenen yabancı uyruklu G.S. ve K.I. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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