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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

3. Sayfa Haberleri

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cuma günü Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın Kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Halil Dağ - İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi su baskını Tekirdağ 3. Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

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