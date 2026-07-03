Devrilen traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildikten sonra ön kısmı dik şekilde kalan traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi D400 kara yolu Çadırkent mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen römork takılı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörün ön kısmı dik şekilde kalırken sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan vinç, traktörü düzelterek şarampolden çıkarttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı