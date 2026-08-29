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Adıyaman'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Gazi Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Balkar Beldesi Yukarı Karakuyu köyü yolunda meydana geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, cenaze Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi yukarı karakuyu köyü yolunda Gazi Çapar idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Gazi Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası Çapar'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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