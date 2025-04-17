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Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 59 yaşındaki Eyüp Demir, direksiyon kontrolünü kaybederek devrilen aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ahmetbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Eyüp Demir'in kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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