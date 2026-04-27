Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale'de traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. yönetimindeki 06 TN 352 plakalı Massey-Ferguson marka traktör ile B.E. idaresindeki 26 FP 739 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.C.A., B.T. ve H.E. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı