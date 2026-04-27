Traktör ile manevra yaparken yanlışlıkla kızını ezdi

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda traktörü ile evinin bahçesinde manevra yapan şahıs yanlışlıkla 3 yaşındaki kızını ezdi.

Olay, Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.C. isimli şahıs, evinin avlusunda traktörüyle manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki kızı E.C.'yi fark etmeyerek aracın lastiği ile çarptı. Olayın ardından aile üyelerinden haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Dazkırı Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarlımayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
