Tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adapazarı Kömürlük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlasında çalışan Rasim Başar (59), devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Başar'ın cenazesi, hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı