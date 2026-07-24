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Adıyaman'da Trafo Patlaması: 1 Hektarlık Ağaçlık Alan Küle Döndü

Adıyaman'da Trafo Patlaması: 1 Hektarlık Ağaçlık Alan Küle Döndü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ağaçlık alan yandı. Vatandaşların ilk müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yaklaşık 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 hektarlık ağaçlık alan küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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