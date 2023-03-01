Trafikte yol verme kavgası: 3 gözaltı
3. Sayfa Haberleri
Elazığ'da trafikte meydana gelen yol verme kavgasında 3 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da trafikte meydana gelen yol verme kavgasında 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşlar kavgayı ayıramayınca olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa