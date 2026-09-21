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Trafikte ‘yan bakma’ kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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Trafikte ‘yan bakma’ kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle trafikte çıkan kavgada, 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle trafikte çıkan kavgada, 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda meydana gelen olayda, F.O. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine F.O. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli şahıs olay sonrası otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.O.'yu ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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