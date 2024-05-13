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Trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı: O anlar kamerada

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İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartıştığı diğer sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartıştığı diğer sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halindeki 2 sürücü henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü diğer sürücünün dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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