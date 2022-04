Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile biten kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çoban (31) ile E.T. isimli kişilerin arasında trafikte tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T., aracından aldığı silahla Çoban'ı vurarak yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, E.T. ve R.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

"Sokak ortasında kurşun yağdırdığı anlar kamerada"

Öte yandan, 31 yaşındaki Murat Çoban'ın ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat Çoban ile şüpheli E.T.'nin kavga etmesi, bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması, şüpheli E.T.'nin koşarak aracına gitmesi ve silahı aldıktan sonra Murat Çoban'a kurşun yağdırması yer alıyor. - SAKARYA

