Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Sakarya'da trafikte seyir halinde olan, çocuklu ailenin aracına bir anda yorgun mermi isabet etti. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde kadının, "Bu ne ya! İnanamıyorum, nereden geldi bu?" dediği duyuldu.
- Sakarya'da trafikte seyir halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etti.
- Olay anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
- Olayda yaralanma olmazken araçta hasar oluştu.
Sakarya'da trafikte seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiği anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
Sakarya'da trafikte seyir halinde olan çocuklu bir ailenin aracı, korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki otomobile bir anda yorgun mermi isabet etti. Olay anı, aracın içindeki kameraya saniye saniye yansıdı.
"NEREDEN GELDİ BU?"
Görüntülerde, merminin isabet etmesiyle büyük bir şok yaşayan kadının, "Bu ne ya! İnanamıyorum, nereden geldi bu?" diyerek tepki verdiği duyuldu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa