Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Sakarya'da trafikte seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiği anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Sakarya'da trafikte seyir halinde olan çocuklu bir ailenin aracı, korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki otomobile bir anda yorgun mermi isabet etti. Olay anı, aracın içindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

"NEREDEN GELDİ BU?"

Görüntülerde, merminin isabet etmesiyle büyük bir şok yaşayan kadının, "Bu ne ya! İnanamıyorum, nereden geldi bu?" diyerek tepki verdiği duyuldu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.