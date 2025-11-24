Haberler

Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti Haber Videosunu İzle
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da trafikte seyir halinde olan, çocuklu ailenin aracına bir anda yorgun mermi isabet etti. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde kadının, "Bu ne ya! İnanamıyorum, nereden geldi bu?" dediği duyuldu.

  • Sakarya'da trafikte seyir halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etti.
  • Olay anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
  • Olayda yaralanma olmazken araçta hasar oluştu.

Sakarya'da trafikte seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiği anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİLE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Sakarya'da trafikte seyir halinde olan çocuklu bir ailenin aracı, korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki otomobile bir anda yorgun mermi isabet etti. Olay anı, aracın içindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

"NEREDEN GELDİ BU?"

Görüntülerde, merminin isabet etmesiyle büyük bir şok yaşayan kadının, "Bu ne ya! İnanamıyorum, nereden geldi bu?" diyerek tepki verdiği duyuldu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular

Ortalık fena karıştı! Arda hariç herkesi yerin dibine soktular
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
'Paramount Otel' soruşturmasında iş insanı Cihan Ekşioğlu'na tahliye

Paramount Otel soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü iş insanına tahliye
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.