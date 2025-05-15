Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu
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Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu
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İstanbul Maltepe'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, silahını çekerek bir motosikletli kuryeye doğrulttu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Maltepe'de trafikte çıkan tartışma korku dolu anlara sahne oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, yaşanan gerginlik sırasında silahını çıkararak bir motosikletli kuryeye doğrulttu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

"ADALET VE EMNİYETTEN HİÇ ÇEKİNMİYORLAR"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Adalet ve emniyetten hiç çekinmiyorlar", "Allah'ım korusun hepimizi inşallah", "Dün akşam Eşref'i izlemiş belli" şeklinde yorumlar yapıldı. Videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Çoğunlukta hatalı olan motosiklet kuryeler. Yolun her tarafından gidiyorlar. hatta yaya kaldırımlarında çoluk çocuk dinlemeden aralarından bile hızla geçiyorlar. Bu tür kuryeleri gördüğünüzde telefonla video çekip Trafik Müdürlüğüne gönderelim.

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