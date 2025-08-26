Trafikte Makas Atan Sürücüye 11 Bin TL Ceza

Küçükçekmece ilçesi Tem Otoyolu Güney yol istikametinde 25 Ağustos 2025 tarihinde bir sürücü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda olayı gerçekleştiren M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı.

Şahsa, 'makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddelerinden toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
