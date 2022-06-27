Trafikte maganda dehşeti! Camı yumrukladı, tükürdü, dans etti
Haberler.com - 3. Sayfa
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Mersin'de kimliği belli olmayan bir şahıs, içerisinde kadın ve çocuğun olduğu aracı durdurup camı yumrukladı ve tükürdü. Yarı çıplak haldeki şahıs, aldırdığı aracın sürücüsünün "Kamera kaydı alıyorum' uyarılarına ise dans ederek karşılık verdi.
Mersin'de bir yol üzerinde çekilen görüntüler, maganda dehşetini gözler önüne serdi. Kimliği belli olmayan bir şahıs, trafikte seyir halinde olan bir aracın yanına gelip camını yumrukladı.
"KAMERA KAYDI ALIYORUM" SÖZÜ DE KORKUTMADI
Aracın içerisindeki kadının 'arabada çocuk var' sözlerine aldırmayan şahıs, çocuğun ağlamasına da aldırış etmeden saldırısına devam etti. Araç sürücüsünün "Kamera kaydı alıyorum" uyarılarına, aracın camına tükürerek ve dans ederek yanıt veren şahıs, aracın hareket etmesi üzerine gözden kayboldu.
O ANLAR ANBEAN KAMERADA
Maganda dehşetinin yaşattığı korku dolu anlar ise araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.
Haberler.com - 3. Sayfa