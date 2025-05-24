Trafikte ilginç anlar! Bıçağı görünce yangın tüpünü sıkmaya başladı
İstanbul'da trafikte çıkan kavgada bir kişi, kendisine bıçakla saldıran adama yangın tüpü sıktı. O anlar bir sürücünün kamerasına yansıdı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir kişi, trafikte kendisine bıçakla saldıran adama yangın tüpü sıkarak karşılık verdi.
TRAFİKTE İLGİNÇ KAVGA
İstanbul'da trafikte ilginç anlar yaşandı. İki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aracından inen kişi kavga ettiği kişiye doğru yöneldi.
YANGIN TÜPÜ SIKTI
Sürücü elinden bıçakla inince karşısındaki şahsın beklemediği tepkisiyle karşılaştı. Şahıs, kendisine bıçakla gelen adama yangın tüpü sıktı. Elinde bıçak olan adam o andan sonra aracına binip uzaklaştı. İlginç kavga, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa