Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Şanlıurfa'da minibüs şoförü önünü kesen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olay sırasında minibüs şoförünün oğlu, babasını ölümden kurtarmak için hızlıca müdahale etti. Şahıs tarafından bıçaklanan minibüs şoförü, oğlunun araca çekmesiyle hayatta kalmayı başardı. O anlar minibüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.