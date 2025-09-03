Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Haberler

Şanlıurfa'da minibüs şoförü, önünü kesen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ancak şoförün oğlu, babasını aracın içine çekerek hayatını kurtardı. O anlar araçtaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa'da minibüs şoförü önünü kesen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olay sırasında minibüs şoförünün oğlu, babasını ölümden kurtarmak için hızlıca müdahale etti. Şahıs tarafından bıçaklanan minibüs şoförü, oğlunun araca çekmesiyle hayatta kalmayı başardı. O anlar minibüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıoğuz:

ortalık maganda kaynıyor yakalsınlar en az 15 suç kayıdı çıkar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Yasa çıkıyor bakalım caydırıcı olacakmı. Trafikte böyle g.v.tl.k yapanlar 3 yıldan yargılama başlayacak

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumsuz:

Çünkü cezası yok, kağıt üzerinde iki kişi kavga etmiş, yaralanma var denilip adli kontrol şartı.... neyse yüreğimi tüketmeyeyim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

kötüye kimse dokunmak istemiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
