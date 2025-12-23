Haberler

Ankara'da belediye otobüsü şoförünün trafik yoğunluğu nedeniyle kontak kapattığı iddiası

Ankara'da belediye otobüsü şoförünün trafik yoğunluğu nedeniyle kontak kapattığı iddiası
Güncelleme:
Ankara'da bir otobüs şoförünün trafik yoğunluğu nedeniyle aracını durdurması üzerine yolcularla şoför arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir otobüs şoförünün, trafik yoğunluğu nedeniyle araç kullanmak istemediği ve bu nedenden dolayı aracının kontağını kapattığı ileri sürüldü. Duruma tepki gösteren yolcular ile şoför arasındaki tartışma ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da, 321 numaralı Karapürçek - Sıhhiye hattında çalışan EGO otobüsü şoförünün, yoldaki uzun araç kuyruğu nedeniyle otobüsünü durdurduğu ve ilerlemediği iddia edildi. Aracın içinde yaklaşık bir saat boyunca bekleyen ve inmek istemeyen yolcular ise sürücüye tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan o anlarda, yolcuların şoförden şikayetçi oldukları öğrenildi. - ANKARA

