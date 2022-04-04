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Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı İslahiye'de trafik polisleri, kendi görev yaptığı bölgelerde rengi solmuş yada silinmiş yaya geçidi çizgilerini kendi elleriyle yeniden çizdi.

Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

GAZİANTEP - İslahiye'de trafik polisleri, kendi görev yaptığı bölgelerde rengi solmuş yada silinmiş yaya geçidi çizgilerini kendi elleriyle yeniden çizdi.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Hükümet Caddesi kavşağında renkleri solan veya silinmiş yaya geçidi çizgilerini, yeniden çizdi. Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlattıkları çalışmayı sürdüren ekiplere gören vatandaşlar da yardım etti.

Vatandaşlar, Trafik polislerinin bu duyarlılığını takdirle karşılayarak kendilerine teşekkür etti.

Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

Son dakika haberi! Trafik polisleri yaya çizgilerini kendi eliyle boyadı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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