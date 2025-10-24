Haberler

Trafik Polisi Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adamı Hayata Döndürdü

Trafik Polisi Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adamı Hayata Döndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de yol üzerinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki M.A., olay yerinde bulunan bir trafik polisinin suni teneffüs müdahalesi ile hayata döndü. Hızlı müdahale sayesinde M.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maltepe'de yol üzerinde kalp krizi geçiren yaşlı adam, trafik polisinin suni teneffüs müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 70 yaşındaki M.A. isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Bu esnada olay yerinde bulunan trafik polisi, M.A.'ya suni teneffüs yaptı. Polisin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. M.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.