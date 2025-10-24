Trafik Polisi Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adamı Hayata Döndürdü
Maltepe'de yol üzerinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki M.A., olay yerinde bulunan bir trafik polisinin suni teneffüs müdahalesi ile hayata döndü. Hızlı müdahale sayesinde M.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 70 yaşındaki M.A. isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Bu esnada olay yerinde bulunan trafik polisi, M.A.'ya suni teneffüs yaptı. Polisin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. M.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa