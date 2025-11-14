Haberler

Trafik Polisi Bisiklet Sürücüsüne Uyari

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, tehlikeli sürdüğü tespit edilen bisiklet sürücüsüne yol kurallarını hatırlatarak dikkatli olmasını istedi. Uygulama kapsamında motosiklet denetimleri de devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik polisi, diğer bisikletliyle yan yana gelen ve trafiği tehlikeye düşüren bisiklet sürücüsüne yolun en sağından gitmesi, akrobasi hareketleri yapmaması konusunda nasihatte bulundu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, başta motosiklet denetimi olmak üzere Manavgat genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, motosiklet denetimlerinde sürücü belgesi ve kaskın yanında eldiven takılıp takılmadığını da kontrol ediyor. Sürücü belgesi olmadan ve kask takmadan motosiklet kullananlara ceza-i işlem uygulanırken, eldiven takmayanlar da bir kereliğine uyarılıyor.

Antalya Caddesinde eski Kaymakamlık Konağı önünde uygulama yapan trafik görevlisi, durdurduğu bisiklet sürücüsüne nasihatte bulundu. Trafik polisi, bisiklet sürücüsüne "Yolun sağından gidiyorsunuz, yan yana değil arka arkaya kullanıyorsunuz. Burası bisikletin önünü kaldırma, akrobasi hareketleri yapma yeri değil. Bu hareketleri trafiğe kapalı yerlerde yapabilirsiniz. Bisikletin önünü kaldırırken düşersiniz, Allah korusun arkadan araç gelir altına alır. Bisiklete ceza yazılmaz diye düşünmeyin, bisiklete de ceza yazılır. KTK'nın 66. Maddesine bakarsanız ceza yazılacağını görürsünüz. Bu defa ceza yazmıyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde en sağ şeritten akrobasi hareketi yapmadan yolunuza devam edin" dedi. - ANTALYA

