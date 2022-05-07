Trafik magandaları yol kapatıp havaya ateş açtı - Haberler

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Trafik magandaları yol kapatıp havaya ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik magandaları yol kapatıp havaya ateş açtı

Ankara'da yaşanan olayda yolu trafiğe kapatan magandalar müzik eşliğinde havaya ateş açtı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da yaşanan olayda yolu trafiğe kapatan magandalar müzik eşliğinde havaya ateş açtı.

Başkentte düğün konvoyu olduğu tahmin edilen ve aracından inen bir grup vatandaş trafiğe aldırış etmeden yolu kapatıp halay çekti. Trafikteki araçların kornayla uyarısını ve ambulans sirenini dikkate almayan şahıslar son ses müzikle halay çekmeye devam ettiler. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, Düğün, Müzik, 3. Sayfa, Haberler

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