Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Defnedildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Defnedildi
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18 yaşındaki Enes Ağaç, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi, Bekirdere Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

- Kazada ölen motosiklet sürücüsü defnedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Enes Ağaç idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç ile motosikletteki yolcu K.K. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Ağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan K.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Enes Ağaç'ın cenazesi, Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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