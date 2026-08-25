Haberler

Kütahya'da trafik kazası: 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da trafik kazası: 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor, soruşturma devam ediyor.

Kütahya'da otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Simav-Uşak kara yolu üzerinde meydana gelmişti. Otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada Nurullah Cengiz ile M.T. yaralanmıştı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.T. isimli şahsın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?

XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada

Sen oraya nasıl girdin?
Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek