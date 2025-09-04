Haberler

Trafik kazası tramvay seferlerini aksattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sebebiyle aksayan tramvay seferleri kısa süre içerisinde normalde döndü.

Eskişehir'de otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sebebiyle aksayan tramvay seferleri kısa süre içerisinde normalde döndü.

Olay, Derman caddesi ile Nizam sokağın kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, tramvay yolunun çevresindeki direğe çarptı. Yaşanan trafik kazası sonucunda Kumlubel-Opera tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ESTRAM ekipleri sevk edildi. ESTRAM ekiplerinin çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.