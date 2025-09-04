Trafik kazası tramvay seferlerini aksattı

Eskişehir'de otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sebebiyle aksayan tramvay seferleri kısa süre içerisinde normalde döndü.

Olay, Derman caddesi ile Nizam sokağın kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, tramvay yolunun çevresindeki direğe çarptı. Yaşanan trafik kazası sonucunda Kumlubel-Opera tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ESTRAM ekipleri sevk edildi. ESTRAM ekiplerinin çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR