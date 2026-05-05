Trafik bilinci için lise önünde farkındalık etkinliği

Samsun'da Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında lise önünde düzenlenen etkinlikte öğrenci ve vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Mayıs Lisesi önünde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi, hız kurallarına uyulması, yaya önceliği ve güvenli sürüş alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Ayrıca trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılırken, ekipler trafik güvenliğinin sağlanmasında bireysel sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Toplumda trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların farklı noktalarda da sürdürüleceği bildirildi. - SAMSUN

