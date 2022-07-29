Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrilirken, motosiklette bulunan anne-oğuldan anne hayatını kaybetti.

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İzmir'in Tire ilçesinde trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrilirken, motosiklette bulunan anne-oğuldan anne hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde Tire - Bayındır yolunda Çatal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir B. (28) idaresindeki 35 BGM 330 plakalı motosiklet, Zeytinova'dan Tire istikametine giderken, yeni yapılan kavşak yakınlarında trafiğe kapatılan yola girdi. Motosiklet burada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilirken, Kadir B. ve arkada yolcu konumunda bulunan annesi Nurcan Metiner (56) yere düşerek sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne kaza yerinde hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, motosiklette yolcu konumunda bulunan Nurcan Metiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan Kadir B. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler

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