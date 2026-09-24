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Trabzon Valiliği Ortahisar'daki 1 kişinin öldüğü olayı iş kazası olarak değerlendirdi

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Trabzon Valiliği, Ortahisar'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın heyelan değil, çalışma sırasındaki toprak göçmesi/iş kazası olduğunu açıkladı. Valilik, 'heyelan' ve 'felaket' gibi başlıkların gerçek oluş biçimini yansıtmadığı için düzeltilmesini istedi.

Trabzon Valiliği Ortahisar ilçesinde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, haber başlıklarında "heyelan" ifadesinin kullanılmasının olayın doğal afet sonucu meydana geldiği yönünde bir algı oluşturduğuna vurgu yapıldı. Olayın kişinin çalışma/kazı faaliyeti yürüttüğü sırada toprak kütlesinin göçmesi sonucu meydana geldiği belirtilen açıklamada "Mevcut bilgiler çerçevesinde olayın çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 'Heyelan', 'felaket' ve benzeri doğal afet çağrışımı yapan başlıkların ise olayın gerçek oluş biçimini yansıtmaması nedeniyle düzeltilmesi önem arz etmektedir. Haber metinlerinde de olayın, kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılması rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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