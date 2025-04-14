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Trabzon Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 82 Gözaltı

Trabzon Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 82 Gözaltı
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 23 ilde düzenlenen operasyonla 82 şüpheliyi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları nedeniyle gözaltına aldı. Operasyon sonucu ele geçirilen dijital materyaller ve banka kartları dikkat çekti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli 23 ilde yapılan operasyonda 25'i Trabzon'da olmak üzere 82 şüpheli şahıs yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van illerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 yıldır süren fiziki ve teknik takip sonucu şahısların banka hesaplarında 9 milyar TL'lik hareket tespit edildi. Bu hesapları yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin evlerinde farklı kişilere ait banka kartları da bulundu. Trabzon merkezli 23 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgusu tamamlandı. Trabzon'da yakalanan 25 şüpheli şahıs sağlık kontrolünün ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasadışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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