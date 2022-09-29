Trabzon haber! Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçesinin Yanbolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu otomobilinin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yoldan 50 metre aşağıya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile 2 çocuğu ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin kazayı görmesinin ardından bölgeye jandarma, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri çağrılırken, yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonrasında araçtan güçlükle çıkartıldı. Yaralı 3 kişi ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken, ölü ve yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - TRABZON