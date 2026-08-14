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Trabzon'da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Trabzon'da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
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Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza Vakfıkebir ilçesi Çamlık Sahil Mahallesi Kotoğlu ekmek fırını önünde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan H.Y. (84), A.Y. (59), K.Y. (62), M.K. (85), T.K. (29), B.K. (16), A.K. (29) ve E.E. (50) yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir ve Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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