Trabzon'da Turisti Darbeden Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon Valiliği, kentte bir turisti darbeden kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. İki turist arasında yaşanan sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini yanlış yorumlayan bir Türk vatandaşı, aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürdü. Şüpheli hemen yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı. Turistin tedavisi hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.