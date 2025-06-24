Trabzon'da trafik kazasında ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Trabzon'da trafik kazasında ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi
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Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kamuran Seven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplam 7 işçi yaralanırken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde 18 Haziran Çarşamba sabahı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Patnoslu işçi Kamuran Seven, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Çay toplamak için Patnos'tan Trabzon'a giden işçileri taşıyan özel bir firmaya ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrilmişti. Kazada sürücü ile birlikte tamamı Patnoslu olan 7 işçi yaralanmış, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Kamuran Seven'den acı haber geldi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Seven'in vefatı, yakınlarını yasa boğdu.

Diğer işçilerin hastanedeki tedavisi devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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